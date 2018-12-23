Trabzon'un Akçaabat ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Derecik Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada Ömer Ulusoy yönetimindeki 61 AT 260 plakalı otomobil ile Yusuf Akgün yönetimindeki 61 VS 456 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler ağır şekilde yaralanan Ömer Ulusoy'u yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Ulusoy burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanarak Akçaabat Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Akgün'ün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ömer Ulusoy'un Trabzon Liman İşletmesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.