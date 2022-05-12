Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapalı olacak!
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde yapılacak çalışma nedeniyle 16 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında yol trafiğe kapalı olacak.
Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.
Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.
SÜRÜCÜLER D-100'E YÖNLENDİRİLECEK
Çalışma yapılacak süre boyunca TEM’in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirilecek.
Kaynak: İHA