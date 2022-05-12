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Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapalı olacak!

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde yapılacak çalışma nedeniyle 16 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında yol trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapalı olacak!

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.

Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapalı olacak!

SÜRÜCÜLER D-100'E YÖNLENDİRİLECEK

Çalışma yapılacak süre boyunca TEM’in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirilecek.

Kaynak: İHA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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