Trafik 83 yaşındaki Firdevs teyze için durdu 8 Mart Dünya Kadınlar gününde duyarlı davranış!

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleşen olayda sabahın erken saatlerinde Bahar Mahallesi’ndeki evinden çıkan 83 yaşındaki Firdevs teyze, elindeki pazar çantasıyla Reyhan Pazarı’na gitmek için evinden çıktı.

Fevzi Çakmak Caddesi’ne geldiğinde akan trafikte yolun karşısına geçmekte zorlanan Firdevs teyzeye trafik polisleri yardım etti.

TRAFİK FİRDEVS TEYZE İÇİN DURDU

Bir trafik polisi trafik durdurarak yaşlı kadın yolun karşısına geçene kadar koluna girip, kendisine eşlik etti. Firdevs teyze için trafik dururken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde polislerin bu anlamlı hareketi büyük takdir topladı.