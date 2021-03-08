Hakan Atilla neden istifa etti?Borsa İstanbul kabul etti: Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifası resmen onaylandı!Cicişler 20 saniyede 80 bin TL kazandıÜnlü isimlerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' paylaşımıAtatürk'ün kadınlar için söylediği sözler | Atatürk'ün kadınlar ile ilgili sözleriTwitter'daki ilk tweet bir Türk tarafından 2 .5 milyon dolara satın alındı!İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim metro girişi saat 14.00’te kapatılacakSON DAKİKA! Ülkemizde aşılanan kişi sayısı 10 milyonu aştı!İmamoğlu'na bir tepki de İYİ Partili Ahmet Çelik'ten: Bakış açınız bu ise sizinle yolumuzu ayırırızFenerbahçe, zirve yarışındaki kritik dönemeçte Konyaspor'a konuk olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler...
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Trafik 83 yaşındaki Firdevs teyze için durdu 8 Mart Dünya Kadınlar gününde duyarlı davranış!

Trafik 83 yaşındaki Firdevs teyze için durdu 8 Mart Dünya Kadınlar gününde duyarlı davranış!

Bursa'da trafik polisleri, akan trafikte yolun karşısına geçmekte zorlanan 83 yaşındaki Firdevs teyzenin yardımına koştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde akan trafik yaşlı kadın için dururken trafik polislerinin bu duyarlı davranışı herkesin takdirini topladı.

Trafik 83 yaşındaki Firdevs teyze için durdu 8 Mart Dünya Kadınlar gününde duyarlı davranış!

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleşen olayda sabahın erken saatlerinde Bahar Mahallesi’ndeki evinden çıkan 83 yaşındaki Firdevs teyze, elindeki pazar çantasıyla  Reyhan Pazarı’na gitmek için evinden çıktı. 

Fevzi Çakmak Caddesi’ne geldiğinde akan trafikte yolun karşısına geçmekte zorlanan Firdevs teyzeye trafik polisleri yardım etti.

TRAFİK FİRDEVS TEYZE İÇİN DURDU

Bir trafik polisi  trafik durdurarak yaşlı kadın yolun karşısına geçene kadar koluna girip, kendisine eşlik etti. Firdevs teyze için trafik dururken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde polislerin bu anlamlı hareketi büyük takdir topladı.

kadinlar-gununde-trafik-83-yasindaki-firdevs-teyze-icin-durdu-2-1615183958-001.jpgkadinlar-gununde-trafik-83-yasindaki-firdevs-teyze-icin-durdu-2-1615183958-001.jpgteyze-bgazete-001.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT