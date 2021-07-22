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  3. Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında karşı yönden gelen araçlar çarpıştı. Feci kazada araçlar hurdaya dönerken 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Trafik canavarı bayramda yine can aldı. Malatya'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLAR ÇARPIŞTI

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ekber Ağzıküçük yönetimindeki 44 PR 914 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Sığırcı'nın kullandığı 33 ACP 340 plakalı otomobil, Malatya-Adana kara yolunun Çığlık mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Nihat ve Şadiye Ağzıküçük hayatını kaybetti, sürücüler ve Perihan Ağzıküçük yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, ambulans helikopterle Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Trafik canavarı bayramda da can aldı! Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

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