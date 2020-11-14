Trafik canavarı bu kez Bursa'da ortaya çıktı! Makas anları kamerada!

Bursa'da makas atarak yarışan otomobil trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İzmir istikametine giden 16 DR 221 plakalı otomobilin makas atarak 100 kilometre hızın üzerinde seyrettiği görüldü.

Makas atarak ralli yapan otomobil sürücüsü kilometrelerce gitti. Makas anı ve trafiğin tehlikeye düştüğü anlar saniye saniye arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Makas atan araç bir süre sonra gözden kayboldu.