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  3. Trafik cezalarında flaş gelişme! Artık o cezalar ruhsat sahiplerine yansımayacak

Trafik cezalarında flaş gelişme! Artık o cezalar ruhsat sahiplerine yansımayacak

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni habere göre, kiralık araçlarla trafik kurallarını ihlal edenlere kesilen cezaların ruhsat sahibine değil, aracı kiralayan kişilere gönderilmesine ilişkin yönetmelik kabul edildi.

Trafik cezalarında flaş gelişme! Artık o cezalar ruhsat sahiplerine yansımayacak

Araç kiralamada beklenen 'Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar' ilişkin yönetmelik kabul edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan habere göre;  kiralık araçlar ile trafik kurallarının ihlali üzerine sahibine gelen ceza tutanakları, artık aracı kiralayan kişilere gönderilecek.

Kabul edilen karar ile araç kiralama firmalarının yetkilileri de, plakalara gelen cezaları tahsil edemedikleri için kendi ceplerinden ödemek zorunda kalmaktan kurtulduklarını belirtti.

CEZALARIN ÇOĞUNU TAHSİL EDEMİYORDUK

Yeni yönetmeliğin kabul edilmesinin ardından eski sistemden bahseden Ege Kiralamacılar Derneği (EKDER) Başkanı Ercüment Çağlarhep, şunları dile getirdi:

"Eski sistemde yenilen trafik cezaları doğrudan firmalara geliyordu ve firmalarda araç başına yıllık 10 ile 20 bin lira arasında trafik cezası ödemek zorunda kalıyordu. Çünkü bu cezaların çoğunluğu tahsil edilemiyordu. Bu sebeple de adli süreç başlatılıyordu ve icraya kadar gidiyordu. Hal böyle olunca da araç kiralama firmaları çok fazla zarar görüyordu.

Trafik cezalarında flaş gelişme! Artık o cezalar ruhsat sahiplerine yansımayacak

Biz de Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne (KABİS) kayıtlı olan araçlarda yenen trafik cezalarını, aracı kiralayanların ödemesi için birçok yere başvuruda bulunduk. Ankara Ticaret Odası'nın da girişimleriyle araç kiralamada artık yeni bir düzen oluştu."

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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