Trafik Cezası Borcu Yapılandırma Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Vergi Borcu Yapılandırması Nasıl Yapılır?

Trafik cezasından gümrük vergilerine kadar olan pek çok borcu kapsam içerisine alan vergi borcunu yapılandırma ile 6, 9, 12 ve 18 ay gibi vadelerden herhangi biriyle taksitlendirilme yapılması işlemi yapılabilir. Vergi borcunu yapılandırma işlemi borcu ortaya çıkaran anaparanın taksitlendirilip ödenmesi ve geçmiş döneme ait borçtan kalan cezaların kaldırılması gibi konuları kapsamaktadır.

Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusunu Nasıl Yapılır?

Vergi borcunu yapılandırma işlemi yapmadın önce borçlu olan kişinin borcunun olup olmadığı sorgulanır. Borç sorgulama işlemi yapıldıktan sonra hangi vergi dairesine borcu olduğunu öğrenen kişi vergi dairesine başvuruda bulunur. Belli bir sürede belirlenmiş olan vergi dairesine bizzat iletilmesi gereken başvurular, direkt olarak kuruma gidilip dilekçe vererek yapılabileceği gibi posta göndererek de yapılabilmektedir. Dilekçe ve posta haricinde başvuru yapmak için İnternette kullanılabilir. İnternetten yapılacak borç yapılandırma başvuruları için T.C. kimlik numarası gibi kimlik bilgileri gerekmektedir ve doğru adımları izlemek borç yapılandırma işleminin basit şekilde yapılmasını sağlar.

İnternet Üzerinden Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır?

İnternetten vergi borcu yapılandırılması işlemini yapmak için öncelikle Gelir İdare Başkanlığı’nın resmi internet sitesine giriş yapılır. Buradan da “İnternet Vergi Dairesi” giriş ekranına kimlik bilgileri girilir ve daha sonra borca ait açılan sayfada yer alan başvuru formu doldurulur. Sayfa üzerinden telefon, adres ve e-posta bilgileri gibi iletişim bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girerek yapılandırılmasını istediğiniz borçları seçip ardından da ödeme bölümünde talep edilen taksitleri seçmek gerekir. Borcun olduğu vergi dairesi ve vergi dairesinin bağlı olduğu il seçilir ve borcu yapılandırma işlemine “EVET” kısmı seçilerek işlemin onaylanması sağlanır. Onaylama yaptıktan sonra ise açıklamaları okumak ve ardından da kabul edildiğine ilişkin bu işleme onay verilerek işlem tamamlanmış olur.

Borçlu Olunan Vergi Dairesi Nasıl Sorgulanır?

Vergi borcu yapılanması yapmak için başvurudan önce kişinin vergi borcunu sorgular. Vergi borcu sorgulama işlemini telefon veya bilgisayar üzerinden İnternet ile yapmak mümkündür. Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olan resmi İnternet sitesine giriş yaparak buradan yapılan sorgulamalarda “gib.gov.tr” adresini takip etmek büyük yardım sağlar. “Borç Sorgulama ve Ödeme” bağlantısı kullanılır ve T.C kimlik numarası, anne kızlık soyadı ve doğum tarihi gibi bilgiler sisteme girilir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra borç olup olmadığı öğrenilir. Ardından buradaki bağlantıları kullanarak hangi vergi dairesine borçlu olunduğu görülebilir. Bununla beraber vergi borç sorgulama işlemi yapmak için Gelir İdare Başkanlığı’nın mobil uygulamaları da kullanılabilir. GİB Mobil adıyla bilinen uygulamayı Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlara indirip, hızlı ve basit şekilde borçları sorgulamak mümkündür.