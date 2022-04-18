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Trafik kazası atlatan Nurgül Yeşilçay'dan korkutan haber! Sevenlerini tedirgin etti!

Geçtiğimiz haftalarda kaza atlatan Nurgül Yeşilçay sevenlerini yine korkuttu. Ünlü oyuncu tiyatroda sahne aldığı sırada aniden yere yığıldı.

Trafik kazası atlatan Nurgül Yeşilçay'dan korkutan haber! Sevenlerini tedirgin etti!

Bir süredir ortalarda gözükmeyen 46 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti.

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM"

Nurgül Yeşilçay, kaza geçirdiğini şu sözlerle ifade etmişti;

 "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" 

Trafik kazası atlatan Nurgül Yeşilçay'dan korkutan haber! Sevenlerini tedirgin etti!

SAHNEDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Tedavinin ardından yeniden sahneler dönen oyuncu yine sevenlerini endişelendirdi. Baş rollerini oyuncu Afra Saraçoğlu ile paylaşan 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyunu ile izleyicinin karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, gösterim sırasında bir anda sahnede baygınlık geçirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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