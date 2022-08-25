Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! "Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar..."

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in trafik kazası sonucu yaralanması sonrası tedavi gördüğü hastaneden sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Tatlıses'in ayak tarak kemiklerinde kırık olduğu belirten Başhekim Şener, genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! "Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar..."

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, kamyonla çarpışmış ve şarampole yuvarlanmıştı. Kazanın bildirilmesi sonrası olayı yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri Tatlıses'in içinde bulunduğu aracı şarampolden çıkarmıştı, daha sonra da Tatlıses'i araçta sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Tatlıses daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar...

BAŞHEKİM SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Tatlıses'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Acıbadem Bodrum Hastane başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener, Tatlıses'in sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi: "İbrahim Tatlıses’in genel durumu iyi. Hastanemize getirildiğinde de bilinci açıktı. Genel tetkikler hızlıca yapıldı. Kafa, göğüs kafesi ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıklar için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortopedi uzmanlarınca muayene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir."

Trafik kazası geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu belli oldu! Ayak ve tarak kemiklerinde kırıklar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Öte yandan kaza haberini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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