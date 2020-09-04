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  3. Trafik kazasında futbolcunun hayatını kaybetmesine neden olan oda başkanı tutuklandı

Trafik kazasında futbolcunun hayatını kaybetmesine neden olan oda başkanı tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasında futbolcunun bulunduğu elektrikli motosiklete çarpan Ahmet Birol Aydınhan tutuklandı.

Trafik kazasında futbolcunun hayatını kaybetmesine neden olan oda başkanı tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar ve kardeşinin bulunduğu elektrikli motosiklete çarpmıştı. Kazada yaralanan Melih Vardar tedavi gördüğü hastanede ölmüştü.

TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar, ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otomobili kullanan tutuklandı.

Kaza sonrası gözaltına alınan ve adli kontrol kararı verilen, futbolcunun ölümü sonrası ise tekrar yakalanarak adli kontrol şartları ağırlaştırılan Aydınhan için, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Ahmet Birol Aydınhan, tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobilin 14 Ağustos'ta Çeşme-İzmir kara yolu Uğur Mumcu kavşağında çarptığı elektrikli motosiklette bulunan Melih Vardar ile kardeşi yaralanmış, Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası gözaltına alınarak sevk edildiği hakimlikçe hakkında adli kontrol kararı verilen Aydınhan, futbolcunun ölümü sonrası tekrar gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliği, adli kontrol şartlarını ağırlaştırmıştı.

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