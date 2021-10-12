Trafik Müfettişi ne demek, TDK'ya göre Trafik Müfettişi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Trafik müfettişi ne demek? Trafik müfettişi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi trafik müfettişi kelimesi. Peki trafik müfettişi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre trafik müfettişi nedir, trafik müfettişi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRAFİK MÜFETTİŞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Trafik müfettişi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre trafik müfettişi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Trafiği düzenleme konusunda polislere yardımcı olan ve bu işi fahri olarak yapan kimse

