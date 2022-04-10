Trafikte anne ve bebeğine saldırı! Küfürler savuran şehir magandası hızını alamayıp arabanın dikiz aynasını kırdı! Bebek hıçkırıklar içinde ağladı!

Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda gerçekleşen korkunç saldırıda bir maganda, anne ve bebeğinin bulunduğu araca yanaşarak dikiz aynasını kırdı.

Annenin korku dolu anları ve minik çocuğun ise ağladığı görüntüler cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde 34 UTK 80 plakalı aracı kullanan şehir magandasının anne ve bebeğinin içinde bulunduğu araca yaklaşarak camını kırdığı ve uzaklaştığı görülüyor.

BEBEK HIÇKIRIKLAR İÇİNDE AĞLADI

O anlarda ise annenin çocuğuna söylediği sözler yürek burktu. Anne, "Devam et, devam et. Evet. Plakasını da çekiyorum, anneciğim korkma. Şu anda aynamızı da kırdı. Yandan girmeye çalışıyor, arabada çocuk var. Küfür ediyor bir yandan, bir yandan arabaya vuruyor" dedi. Minik bebek ise uzun süre hıçkırıklar içinde ağladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Olay anında soğukkanlılığını koruyan anne görüntüleri kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Kısa süre içinde twitter kullanıcıları saldırı videosunun altına Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Genel Müdürlüğü'nün hesaplarını etiketledi ve magandanın tespit edilip hakettiği cezayı almasını istedi.

MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Maltepe'de trafikte kadın sürücüye saldırıda bulunan şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam meydana gelen saldırı olayıyla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi. Şüpheli U.K'nin Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı.

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Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda gerçekleşen saldırı hakkında kadın sürücü Ş.A'nın, verdiği ifade üzerine, söz konusu araçla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.