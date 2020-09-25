Trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlının tutukluluk haline devam kararı

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli Muhammed Enes U’nun tutukluluğunun devamına karar verildi. Arnavutköy'de trafikte tartıştığı başka bir aracın sürücüsünü bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı Muhammed Enes U. (20) "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından 24 Ağustos’ta Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli Muhammed Enes U’nun aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

Hakimlik, şüpheli Muhammed Enes U’nun üzerine atılı bulunan "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, müşteki beyanları ve tüm dosya kapsamını nazara alarak, bu suçtan tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan hakimlik, şüphelinin "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından ise tahliyesine karar verdi.

Şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.

Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında mağdur Dadaş A. İle ilgili alınan sağlık raporu da dosyaya ulaştı.

Dadaş A’nın yaralanmasının basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek ölçüde olmadığı ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı raporda belirtildi.

Olayla ilgili savcılığın soruşturması devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, 06 GE 6303 plakalı aracın sürücüsü Dadaş A. ile 34 PML 55 plakalı minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U., diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U., Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmış, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu. Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheli, Nöbetçi Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.



