Trafikte tehlikeli inatlaşma! Boş yolda zikzaklar çizerek birbirlerinin önünü kestiler!

E-5 Karayolu'nda trafikte ilerleyen iki farklı araç sürücüsü boş yolu paylaşamadı. Sürücülerin birbiriyle tehlikeli inatlaşmasıyla trafik güvenliğini tehlikeye soktu. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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Trafikte tehlikeli inatlaşma! Boş yolda zikzaklar çizerek birbirlerinin önünü kestiler!

Dün, E-5 Karayolu'nun İncirli mevkiinde, iki sürücü arasında yol verme konusunda yaşanan anlaşmazlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde inatlaşmaya dönüştü. İki araç, boş yolda karşı karşıya geldi.

Trafik yoğu olarak devam ettiği bir saate, sürücüler arasındaki anlaşmazlık giderek arttı ve sonuç olarak bir sürücü, tehlikeli bir manevra sergileyerek diğer aracın ilerleyişini engelledi. Bu zikzak hareketleri ile diğer sürücünün yolunu keserek hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske attı.

O anlar ise arkalarından gelen bir diğer araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniye saniye belgelenen görüntüler, trafikteki inatlaşmanın ve kurallara uymamanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafikte tehlikeli inatlaşma! Boş yolda zikzaklar çizerek birbirlerinin önünü kestiler!

Trafikte tehlikeli inatlaşma! Boş yolda zikzaklar çizerek birbirlerinin önünü kestiler!

KAYNAK: İHA

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