Trahom ne demek, TDK'ya göre Trahom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Trahom ne demek? Trahom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi trahom kelimesi. Peki trahom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre trahom nedir, trahom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRAHOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Trahom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Trahom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre trahom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göz kapaklarının altında birtakım kabarcıkların belirmesiyle başlayan, tedavi edilmediğinde kirpiklerin içeriye kıvrılması, saydam tabakada yaralar çıkması nedeniyle körlükle sonuçlanabilen bulaşıcı hastalık

