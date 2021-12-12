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Trajikomedi ne demek, TDK'ya göre Trajikomedi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Trajikomedi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Trajikomedi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Trajikomedi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Trajikomedi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Trajikomedi ne demek, TDK'ya göre Trajikomedi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Trajikomedi ne demek? Trajikomedi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi trajikomedi kelimesi. Peki trajikomedi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre trajikomedi nedir, trajikomedi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TRAJİKOMEDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Trajikomedi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Trajikomedi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre trajikomedi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acıklı komedi

TRAJİKOMEDİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Oyun, profesörün politikada karşılaştığı düş kırıklıklarını bir trajikomedi hâlinde sergiliyordu.

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