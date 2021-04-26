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  3. Traktör kazası yine can aldı! Devrilen traktörün altında kaldı

Traktör kazası yine can aldı! Devrilen traktörün altında kaldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilen aracın altında kaldı.

Traktör kazası yine can aldı! Devrilen traktörün altında kaldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde traktör kazası meydana geldi. Kaza, Kayaburnu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Çalışkan (40) 19 NO 386 plakalı traktörü ile Ericek Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çalışkan, yolun kenarındaki tarlaya devrilen traktörün altında kaldı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Çalışkan'ı traktörün altından çıkartırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Traktör kazası yine can aldı! Devrilen traktörün altında kaldı

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