Trakya Üniversitesi akademisyeni Özer Özçelik'ten tepki çeken skandal ifadeler

Trakya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Özer Özçelik, imkanı olmadığını belirten bir öğrencisini derste azarlayarak skandal ifadelere imza attı. Canlı ders esnasında, bir öğrencinin telefondan derse bağlandığını söylemesi üzerine öğrencilerin asgari koşulları sağlamak zorunda olduğunu ifade ederek eğitimde fırsat eşitliği ilkesini hiçe saydı.

"HERKES ÜNİVERSİTE MEZUNU OLACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Canlı derslere telefonundan bağlanan bir öğrencisinin "Çoğu öğrencinin bilgisayarı yok. Telefondan sınava giriyorum, kamera açıkken sistemde nasıl işaretleme yapacağım" diye sorması üzerine dersin akademisyeni Özer Özçelik, "Asgari koşulları sağlamak zorundasınız. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok" diye yanıt verip öğrenciyi azarladı.

Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi Özer Özçelik kimdir?

"ASGARİ KOŞULLARI SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ"

Sosyal medyada kısa sürede gündem olarak tepki çeken bir görüntüde, Trakya Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine programı öğretim görevlisi Özer Özçelik, canlı ders sırasında "Çoğu öğrencinin bilgisayarı yok. Telefondan sınava giriyorum, kamera açıkken sistemde nasıl işaretleme yapacağım" diye soran öğrenciye, "Asgari koşulları sağlamak zorundasınız. Bilgisayarım yok, internetim yok, bu sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Sınava ve derse girme gibi bir zorunluluğunuz yok. Girmeyin arkadaşlar sınava. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok" yanıtını verdi.

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Akademisyenin dersine katılan öğrenciler, korktukları için açıklama yapmak istemediklerini belirttiler.

Öğrenci ve akademisyen arasında geçen diyaloğun detayları şöyle:

-Sınavda, sistemden nasıl işaretleyeceğim? Telefondan giriyorum.

- Telefondan girme.

-Yani, çoğu kişide bilgisayar yok, onu demek istiyorum.

-Arkadaşlar, asgari koşulları sağlamak zorundasınız. Bilgisayarım yok, internetim yok… Bu, sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Sınava girme gibi, derse girme gibi bir zorunluluğunuz yok. Sınav yapmayacak mıyız yani?

-Hocam, sınava giremeyeceğiz o zaman.

-Girmeyin arkadaşlar, herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok.

Üniversite yönetiminden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.