Trakya Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Özer Özçelik, canlı derste imkanı olmadığı için derse telefondan bağlanan bir öğrencisine sarf ettiği skandal sözlerle gündeme geldi. "Bilgisayarınız yoksa okumayın, herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok!" ifadeleriyle tepki toplayan Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi Özer Özçelik kimdir?

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZER ÖZÇELİK KİMDİR?

Trakya Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Özer Özçelik, Trakya Üniversitesi Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine programı öğretim görevlisidir.

Canlı ders esnasında bir öğrencisinin imkanı olmadığı için derse telefondan bağlandığını ve sınavda ne yapacağını sorması üzerine verdiği cevapla gündeme gelen Özçelik, tüm öğrencilerin asgari koşulları sağlamakla yükümlü olduğunu, sınava girme, ders katılma gibi bir zorunluluğun bulunmadığını söyledi. Öğrencisini diğer arkadaşlarının içinde rencide eden Özçelik, "Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok." ifadelerini kullandığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının üzerine tepki topladı.

Trakya Üniversitesi akademisyeni Özer Özçelik'ten tepki çeken skandal ifadeler

Özer Özçelik'in hayatı ve özgeçmişi hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Özçelik hakkında yeni verilere ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir.