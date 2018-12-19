EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde "Biz Hangi Dünyada" yaşıyoruz konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Dr. Necdet Subaşı’nı Trakya Üniversitesi’nde tekrar ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Dr. Necdet Şubaşı’nın bir duruş, mütevazilik, alim ve arif örneği olduğunu aktardı.

Dr. Necdet Subaşı da "Biz hangi dünyada yaşıyoruz?" sorusunun cevabını tüm dünyanın merak ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sorunun basit cevapları var. Duruşumuza göre, kişiliğimize göre, entelektüel düzeyimize göre farklı cevaplar verebiliriz. Ben biraz da zaten sizin bildiğiniz bir cevabı tekrarlamak için buradayım. Dostlarımızla ilgili anlatacağımız ne kadar hikaye var diye düşünüyorum ve yeni dostlarımızla bu tür hikayeler olmadığını görüyorum. Yeni dostlarımızla daha çok yazışmalar, mukaveleler, anlaşmalar, çıkar ortaklıkları. Her şeye rağmen bütün eksikliklerine ve yarım kalmışlıklarına rağmen eski dostluklar unutulmuyor."

- TÜ'de MEK-SİS projesi

Trakya Üniversitesi’nde MEK-SİS projesinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kalkınma Bakanlığının yükseköğretimde kaliteyi artırmak ve talep edilen projelere daha fazla kaynak ayırmak adına güzel bir proje hazırlattığını belirterek, "Üniversitelerdeki mekansal planlama ve kullanım pratiklerini değiştirmek, verimliliği odağına alan bir yaklaşımı hayata geçirmek amacıyla Mek-Sis Projesi'ni başlattı. Biz de Trakya Üniversitesi olarak, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu’nun liderliğinde, akademisyenlerimiz ve uzman teknik çalışanlarımızla birlikte bu projeyi en iyi şekilde gerçekleştirdik. Hem üniversitemizdeki kalite ve verimliliği artırmak hem de ülkemiz adına kaynaklarımızın verimli kullanılması adına çok önemli bir proje. Başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu olmak üzere projenin tasarlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm hocalarımıza, akademik, idari ve teknik çalışanlarımıza ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- Yem fiyatları

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yem fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yem fiyatlarının arttığını öne sürerek, "En önemli yem hammaddelerinden biri olan buğday kepeği piyasada artık zor bulunan ürünlerden biri haline geldi. Yurtiçi buğday üretimi az olunca kepek fiyatları yükselişe geçti. Bununla birlikte ithal buğday kepeğinin fiyatına da zam geldi. Bundan 1 ay önce tonu 145 dolar olan buğday kepeği bugünlerde 200 dolarlara kadar çıktı. Buna paralel olarak yurt içinde tonu 700 lira olan kepeğin tonu 950-1000 liralara çıktı. Bugünlerde yemin çuvalına yine 4-5 lira zam geldi." ifadelerini kullandı.

- Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açıklaması

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Uzunköprü ilçesinde hava kirliliği yaşandığına ilişkin yapılan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal medyada Uzunköprü'deki hava kirliliğinin yaşandığına ilişkin haberlerin yer aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"13 Aralık'ta Valiliğimiz başkanlığında düzenlenen Edirne İl Mahalli Çevre Kurulu Toplantısında, Uzunköprü Belediye Başkanlığı tarafından Uzunköprü ilçesinde ısınma amaçlı kullanılan ve satılan katı yakıtların denetimine ilişkin yetki devri talebi, Kurulca değerlendirilmiş ve yetki devri verilmesi kararı alınmıştır. Uzunköprü ilçesinde, Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından 27 Kasım tarihinde kurulan seyyar hava kalitesi izleme istasyonunda saatlik ve 24 saatlik veriler alınmaktadır. Görsel ve yazılı basında hava kirliliğinin oluştuğu belirtilen 14 - 16 Kasım tarihleri arasında ilçede görülen yüksek enverziyon oluşumu nedeniyle zaman zaman ölçülen değerlerde artışlar olduğu tespit edilmiştir. Enverziyon verileri normale döndükten sonra hava kalitesi değerlerinde iyileşme olduğu görülmüştür. 17 Aralık tarihinde ölçülen ortalama Kükürt Dioksit (SO2) ve Partikül Madde (PM10) değerlerinin (Saat 12.00 itibariyle, SO2 için; 42,63 µg/m³, PM10 için; 41,43 µg/m³) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesinde belirtilen sınır değerleri aşmadığı (Sınır Değerler, SO2 için; 150 µg/m³, PM10 için; 60 µg/m³) belirlenmiştir. Kamuoyuna duyurulur."