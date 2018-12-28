Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Destek Bursları" konulu toplantı düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uluslararası Öğrencilere Sağladığı Destek Bursları" konulu toplantı düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengör'ün katılımyla gerçekleşen toplantıda, Balkanlar’daki merkezi konumu ve İstanbul’a yakınlığı ile uluslararası öğrencilerin yoğun talep gösterdiği iki üniversitenin uluslararası öğrenci politikaları değerlendirildi.

Toplantının ardından heyet TÜ Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri’nde, Edirne'de eğitim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak uluslararası öğrencilere önemli destekler verdiklerini belirtti.

- "Edirne esnafını güçlendireceğiz"

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, yerel seçimlere doğru çalışmalarını sürdüğünü bildirdi.

Uymaz, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında esnaf, dernek temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

Edirne'nin gelişmesine yönelik projeler hazırladıklarını aktaran Uymaz, şunları kaydetti:

"Edirne’de küçük ölçekli esnafımızın tamamını güçlendirmek için projelerimiz hazır. Çünkü esnaf şehrin ev sahibidir. Gerektiği önemi vermek zorundayız. Gezdiğimiz esnaf arkadaşlarımıza çalışmalarımızı anlatıyoruz. Esnafın güçlenmesi için Edirne merkezde otopark sorununu, yol sıkıntılarını ve altyapı sorununu kesin olarak çözmemiz lazım. Sorunları biliyoruz ve kesin çözüm olacak projelerimizi kıymetli hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek anlatıyoruz. Edirne, bir değişim yapmazsa altyapı sorunu bir dahaki dönem de devam eder. Edirne'nin bu değişime ihtiyacı var. Bizim projelerimiz hazır. Altyapı sorunlarını 3 senede çözeceğiz. Artık kimsenin 5 sene daha Edirne'nin sorunlarını konuşmaya tahammülü yok."

- 8 oyuncu takımdan gönderildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 11.Grup’ta mücadele eden Edirnespor, sezonun ikinci yarısı öncesi 8 oyuncuyu takımdan gönderdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ikinci yarı hazırlıklarının devam ettiği belirtilerek, "İlk yarı, Adnan Toros idaresinde başarılı bir sezon geçiren takımımızda ikinci yarı öncesi yapılacak transferler öncesi mevcut kadroda bulunan kaleci İlkay Yazıcı, oyuncular Ozan Çetinkaya, Sercan Karagöz, Tolga Aydın, Omar Nuhu Bello, Hüseyin Bülbül, Aykut Duran ve Gürkan Durmuş takımdan ayrılan oyuncular oldu. Takımımız yeni sezon çalışmalarına Antalya’da yapacağı kamp ile devam edecek." ifadelerine verildi.