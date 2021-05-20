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  3. Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor

Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor

Trakya'da, aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları aşı olmaya başladı.

Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan 40 yaş üzeri öğretmen ve okul çalışanları, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde aşı randevularını alıp sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde aşı olan okul yöneticisi Hakan Doğan, AA muhabirine, öğretmenlere aşı önceliğinin gelmesiyle randevusunu alıp aşı olmaya geldiğini söyledi.

Aşının salgınla mücadelede en önemli etken olduğunu belirten Doğan, "Güzel ve hijyenik bir ortamda aşımızı oluyoruz. Tüm meslektaşlarımın korkusuzca gelip aşılarını olmalarını isterim. Aşı olduğumuzda kendimizi bir nebze daha güvende hissedeceğiz, tabi aşı olduğumuz için kurallara uymayı aksatacak değiliz. Her zamanki gibi maske, mesafe ve hijyene riayet ederek bu süreci inşallah atlatacağız." şeklinde konuştu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Cüneyt İnaç da aşılama çalışmalarının yüz yüze eğitime geçişte önemli bir adım olacağını ifade etti.

Sırası gelen meslektaşlarını aşı olmaya davet eden İnanç, "Aşı çok önemli bir adım. Aşıyı olduktan sonra kurallara uymaya devam edeceğiz. Maske, temizlik ve mesafeye hep birlikte el vereceğiz ve iyi günler gelecek. Öğretmenlerin ve öğrencilerin aşılanması çok önemli. Zaten bu dönemi bitirdik sayılır. Bundan sonra gelecek dönem için her öğretmenin, her personelin aşılanmış bir şekilde, kurallara uyarak eğitime devam etmemizi diliyorum." diye konuştu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor

Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor

Trakya'da 40 yaş üstü öğretmen ve okul çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor

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