Süper Lig'de kulüpler, transferin son gününde son görüşmelerini yaparken transfer döneminin bitmesine oldukça kısa bir süre kaldı. Ligde 4 Haziran'da başlayan transfer dönemi, yaklaşık 4 ay sonra kapanıyor. Birçok yıldız ismin takımlara katıldığı ve birçok yıldız ismin de ayrıldığı dönemin sonu bugün geliyor. Peki, Transfer dönemi saat kaçta bitiyor? Transfer dönemi ne zaman kapanıyor? Detaylar haberimizde...

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Birçok takım saha içindeki eksiklerini tespit etme şansı buldu. Şimdi gözler transfer sezonun kapanacağı tarihte. Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu 5 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'a kadar. Transferi açıklanan oyuncuların lisans işlemleri için verilen süre ise 5 Ekim saat 23.59.

Öte yandan ara transfer döneminin tarihleri ise henüz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulmadı.

Süper Lig'de bu sezon kadrosuna 16 yeni oyuncuyu katan Fenerbahçe, adeta transferin lideri oldu. Ligin yeni ekibi Karagümrük'te, Biglia, Ndiaye, Viviano gibi isimlerle anlaşarak transferin dikkat çeken takımı oldu.