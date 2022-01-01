Transistör ne demek, TDK'ya göre Transistör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Transistör ne demek? Transistör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi transistör kelimesi. Peki transistör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre transistör nedir, transistör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRANSİSTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Transistör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Transistör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre transistör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Germanyum veya silisyum elementlerinin yarı iletkenlik özelliklerinden yararlanılarak imal edilen, elektronik tüplerin elektrik titreşimlerini genişletmekte kullanılan, sağlam yapılı ve uzun ömürlü alet

