Transparan ne demek, TDK'ya göre Transparan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Transparan ne demek? Transparan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi transparan kelimesi. Peki transparan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre transparan nedir, transparan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRANSPARAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Transparan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Transparan kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre transparan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şeffaf

