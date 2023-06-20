Travazol Krem Ne İşe Yarar? Travazol Krem Ne İçin Kullanılır? Travazol Krem Prospektüsü

Travazol krem genellikle cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Bu krem mantar ve bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili olan aktif bileşenler içerir. Travazol krem ciltte oluşan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir. Özellikle mantarın neden olduğu kaşıntı kızarıklık kabarcıklar ve deride pullanma gibi belirtilerle kendini gösteren mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır. Ayak mantarı kasık mantarı egzama ve pişik gibi mantar kaynaklı cilt problemlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir kremdir. Travazol krem prospektüsü okumadan ya da doktorunuza danışmadan kullanmamanız gereken bir kremdir.

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Travazol Krem Ne İçin Kullanılır?

Travazol krem antibakteriyel özellikleri sayesinde bakteriyel enfeksiyonların da tedavisine yardımcı olur. Örneğin yüzeyel cilt yaralarında veya sivilce gibi cilt lezyonlarında meydana gelen bakteriyel enfeksiyonların kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Travazol krem topikal olarak kullanılan bir kremdir. Bunun için de cilde uygulandığında etkisini gösterir. Prospektüsünde belirtildiği gibi kremi etkilenen bölgeye ince bir tabaka halinde sürmek gerekir. Bu krem genellikle günde birkaç kez kullanılır. Tedavi süresi enfeksiyonun şiddetine ve cilt reaksiyonuna bağlı olarak değişebilir. Ancak doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılması önemlidir.

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Travazol Krem Prospektüsü

Travazol krem genellikle doktor tarafından reçete edilen bir ilaçtır. Bu nedenle kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önem arz etmektedir. Doktorunuz size uygun dozu ve kullanım süresini belirleyecektir. Ayrıca ilacın kullanımına ilişkin herhangi bir yan etki veya uyarı hakkında size bilgi verecektir. Travazol krem mantar ve bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili bir topikal tedavi seçeneği olarak kullanılan bir kremdir. Ancak ilacın kullanımıyla ilgili spesifik bilgilere ulaşmak için doktorunuzun önerilerini takip etmeniz ve ilgili prospektüsü dikkatlice okumanız tavsiye edilir.

Travazol Krem Nasıl Kullanılır?

Travazol krem, günde 2 kez cilde uygulanabiliyor. Genel olarak, 2 haftadan fazla kullanılmaması tavsiye edilen bu kremi, mutlaka doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmaya dikkat etmelisiniz.

Travazol Krem Nerelere Kullanılır?

Çeşitli cilt hastalığının tedavisinde yardımcı olan bu kremi şu alanlarda kullanabilirsiniz;

Pişik tedavisinde oldukça etkili olan Travazol krem, cilde uygulandığında bölgenin iyileşmesine yardımcı olur ve cildi rahatlatır.

Travazol kremin diğer bir kullanım alanı ise cilt lekeleri. İçerdiği bileşenler sayesinde Travazol krem, cildi besler ve iyileştirir. Bu sayede ciltteki leke görünümü azaltmaya veya gidermeye yardımcı olabilir.

Travazol krem, ayak mantarı tedavisinde de kullanılabiliyor. Travazol kremi günde iki kez uygulayarak, kaşıntıyı ve mantarı giderebilirsiniz.

Travazol kremi, iltihaplı sivilcelerin tedavisi için kullanabilirsiniz. Bunun için Travazol kremi temiz cildinize ince bir tabaka halinde uygulayabilirsiniz.

Travazol Krem Neden Yanma Yapar?

Travazol krem, bazı durumlarda yanma hissine yol açabiliyor. Bu durum, ciltteki hassasiyet veya alerjik reaksiyona bağlı olabilir. Eğer yanma şiddetli ise kullanımı bırakmalı ve bir uzmana danışmalısınız.

Travazol Uçuğa İyi Gelir mi?

Kızarıklık, kaşıntı ve mantar enfeksiyonları için kullanılan bir medikal krem olan Travazol, uçuğa iyi gelmez. Bu nedenle de Travazol krem uçuk tedavisi için önerilmez. Aksine uçuk olan bölgeye uygulandığında uçuğun kötüleşmesine yol açabilir.

Travazol Krem Yüze Sürülür mü?

Travazol krem yüze sürülebilir, ancak uygularken göz çevresinden kaçınmalısınız. Bu bölgelere temas halinde, tahriş, yanma veya kaşıntı gibi istenmeyen yan etkiler oluşabilir.