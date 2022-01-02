Traverten ne demek, TDK'ya göre Traverten kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Traverten ne demek? Traverten TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi traverten kelimesi. Peki traverten ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre traverten nedir, traverten kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRAVERTEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Traverten kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Traverten kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre traverten kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, pamuk taşı

