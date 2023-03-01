Tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetmişti: Yunanistan'da 3 gün ulusal yas ilan edildi

Yunanistan'ın Tempi bölgesinde şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetmişti: Yunanistan'da 3 gün ulusal yas ilan edildi

Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği, kazanın ardından 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi.

Tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetmişti: Yunanistan'da 3 gün ulusal yas ilan edildi

"ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ"

Buna göre 1 Mart-3 Mart arasında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, halka açık etkinlikler iptal edildi. Siyasi partiler de Nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalarını askıya aldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülke tarihinin en büyük demiryolu kazasının meydana geldiği bölgeye giderek açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Tek bir şeyin garantisini verebilirim, bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetmişti: Yunanistan'da 3 gün ulusal yas ilan edildi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin birinci ve ikinci vagonunun çarpışmanın şiddetiyle tamamen ezildiği, üçüncüsünün ise raydan çıktığı öğrenildi. Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun ise öğrencilerden oluştuğu belirtildi. İki trenin çarpışmadan önce "kilometrelerce" aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu aktarıldı. Çarpışmanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD Basketbol maçında depremzedeler için yardım toplandı!
ABD Basketbol maçında depremzedeler için yardım toplandı!
Yunanistan'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Yunanistan'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
İran'da 650 kız öğrenciyi bilerek zehirlediler iddiası ortalığı karıştırdı! "Sağlık Bakanı bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor!" dedi.
İran'da 650 kız öğrenciyi bilerek zehirlediler iddiası ortalığı karıştırdı! "Sağlık Bakanı bazıları kız okullarının kapatılmasını istiyor!" dedi.
Balıkçıların yakaladığı köpek balığında insan kalıntıları bulundu! Sahilde yürüyen bir adama ait olduğu tespit edildi!
Balıkçıların yakaladığı köpek balığında insan kalıntıları bulundu! Sahilde yürüyen bir adama ait olduğu tespit edildi!
Son Haberler
Kayden Williams Lowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayden Williams Lowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kayden Williams Lowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayden Williams Lowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nick Townsend kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Townsend Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nick Townsend kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Townsend Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Doorbar Baptist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Doorbar Baptist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Doorbar Baptist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Doorbar Baptist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Day kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Day Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Day kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Day Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!
İtalya'da yaşanan göçmen faciasında ölü sayısı 62'ye yükseldi! İtalya hükümeti tepkilerin hedefi oldu!
11 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var
11 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var
Çok Okunanlar
EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı!
EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi tartışmalarına noktayı koydu! Tarih netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi tartışmalarına noktayı koydu! Tarih netleşti
Gülşen davasında karar belli oldu! Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten...
Gülşen davasında karar belli oldu! Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten...
O il beşik gibi sallandı! 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O il beşik gibi sallandı! 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İsrailliler Filistinli vatandaşların evlerini yaktı! Ortalık cehenneme döndü!
İsrailliler Filistinli vatandaşların evlerini yaktı! Ortalık cehenneme döndü!
Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!
Amerika kara teslim oldu! Binlerce ev elektriksiz kaldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi