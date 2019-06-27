Tren rayında korku dolu anlar!

Sivas’ta yoldan çıkan bir araç tren raylarında asılı kaldı, o sırada yaklaşan tren ise paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kayseri Caddesi üzerinde M.K. yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı araç, bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak tren raylarını çevreleyen tel örgülerin bulunduğu direkleri devirip raylara çıktı. Otomobilin raylarda asılı kaldığı sırada hızla yaklaşan bir tren büyük paniğe neden oldu. Trenin durması için polis araçlarından siren çalındı. Vatandaşlar ise çıkarttıkları gömleklerini sallayarak treni durdurmayı başardı. Trenden inen yolcuların yardımı ile raylarda asılı kalan otomobil kurtarıldı. Tren de yoluna devam etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.