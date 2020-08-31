Tren raylarından geçmek isteyen 2 çocuğun feci sonu: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'ndeki tren yolunda meydana gelen olayda, eşek üzerinde tren raylarından geçmek isteyen Mükremin Tangıç (16) ve arkadaşı İbrahim Özmen'e (16) yük treni çarptı.

Feci azada, Mükremin Tangıç olay yerinde can verdi, İbrahim Özmen ise ağır yaralandı. Eşek de telef oldu. Yaralı çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü. Ölen Tangıç'ın cesedi de yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı.

VATANDAŞLAR TREN YOLUNU TRAFİĞE KAPATTI

Kazanın duyulmasının ardından mahalle sakinleri, bölgede sık tren ve trafik kazası meydana geldiği gerekçesiyle Kayseri-Adana karayolunu ulaşıma kapattı. Mahalle sakinleri, güzergahta sinyalizasyon ve üst geçit yapımı gibi önemlerin alınmasını istedi. İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, mahalle sakinleriyle görüşerek trafiğe kapatılan Kayseri-Adana karayolunun açılmasını istedi. Kaymakam Özgün'ün bölgeye trafik lambası ve üst geçit kazandırılması sözünü vermesi üzerine vatandaşlar yolu ulaşıma açtı.

Kazanın görgü tanıklarından Kenan İnan, "Mahalle sakinlerine ait bahçeler yolun aşağısında. Bahçelerimize ulaşmak için anayolu ve tren yolunu geçmek zorundayız. Bu nedenle de her yıl 5-6 trafik kazası meydana gelir. Bugün de bahçe sulamaya giden iki çocuğumuza tren çarptı. Biri ölürken, diğeri de ağır yaralandı. Mahallemize üst geçit istiyoruz" dedi.