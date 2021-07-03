Dünya afetlerin pençesinde! Güney Pasifik'te deprem paniği! Fiji 6,1 ile sallandıTren seferlerine şiddetli yağış engeli! Yüksek Hızlı Tren seferleri iptal edildi3 Temmuz 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?SON DAKİKA | Irak'ta elektrik santrallerine saldırı! Ölü ve yaralılar varÜlke alevlere teslim oldu! Kabus gibi: 130'dan fazla orman yangını çıktıİnanmak güç ama gerçek! Apartman bahçesinde şoke eden olay | 8 bin 500 yıllık 11 insan iskeleti bulunduSevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!EURO 2020 çeyrek final: İngiltere- Ukrayna maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiEURO 2020 çeyrek final: Çekya- Danimarka maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izleBir gün kavurucu sıcaklık, bir gün kuvvetli yağışlar! İklim değişiklikleri can almaya devam ediyor | Nepal'de ölü sayısı yükseliyor
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Tren seferlerine şiddetli yağış engeli! Yüksek Hızlı Tren seferleri iptal edildi

Hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağışlar nedeniyle Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bir kesiminde, tren seferleri iptal edildi. Seferlerin gerekli önlemlerin alınmasının ardından yeniden başlayacağı duyuruldu.

Tren seferlerine şiddetli yağış engeli! Yüksek Hızlı Tren seferleri iptal edildi

Sel, su baskını, kuvvetli yağış... Şiddetli yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Günlerdir etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıkların ardından, meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kuvvetli yağışlar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. 

SEFERLER, GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YENİDEN BAŞLAYACAK

Hayatı olumsuz etkileyen yağışlar ulaşıma da yansıdı. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bir kesimindeki aşırı yağış nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak.

Tren seferlerine şiddetli yağış engeli! Yüksek Hızlı Tren seferleri iptal edildi

Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Tren seferlerine şiddetli yağış engeli! Yüksek Hızlı Tren seferleri iptal edildi

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