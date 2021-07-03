Tren seferlerine şiddetli yağış engeli! Yüksek Hızlı Tren seferleri iptal edildi

Sel, su baskını, kuvvetli yağış... Şiddetli yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Günlerdir etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıkların ardından, meteoroloji tarafından uyarısı yapılan kuvvetli yağışlar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

SEFERLER, GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA YENİDEN BAŞLAYACAK

Hayatı olumsuz etkileyen yağışlar ulaşıma da yansıdı. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bir kesimindeki aşırı yağış nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak.

Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.

KAYNAK: Anadolu Ajansı