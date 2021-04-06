Trendyol 5 - 6 - 7 Nisan indirimleri | Trendyol Ramazana Hazırlık Vakti indirimleri başlıkları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Ramazan'a özel yayımlanan bu özel indirim kampanyasıyla ilgili detaylara biz de haberimizde derledik.

TRENDYOL 5 - 6 - 7 NİSAN İNDİRİMLERİ | TRENDYOL RAMAZANA HAZIRLIK VAKTİ İNDİRİMLERİ

Yılın her ayı yeni indirim fırsatlarıyla vatandaşların karşısına çıkan Trendyol, Nisan ayına özel fırsatlarını Ramazan ile birleştirildi. Ramazan ayına günler kala çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla vatandaşlarla buluşturan Trendyol, Nisan ayına özel indirimleri 5 - 6 - 7 Nisan tarihleri arasında sunmaya başladı. Trendyol Ramazana hazırlık vakti indirimleri olarak da isimlendirilen bu ürünleri biz de alışveriş severlerin beğenisine sunduk.

Trendyol Ramazan indirimleri kampanyası kapsamında Ramazan ayı için aranan her şeyi Trendyol müşterilerine sunmaya başladı. Ramazan paketlerinden süpermarket ürünlerine sahur ve iftar sofraları için hazırlık ve sunum ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar binlerce marka ve yüz binlerce üründe indirim gerçekleştiren Trendyol, 5 - 6 - 7 Nisan tarihleri arasında bu özel fırsatları vatandaşlarla buluşturuyor.

Trendyol Ramazan'a hazırlık vakti indirimleri kapsamında süpermarkette yüzde 15, küçük ev aletlerinde yüzde 5, ev gereçlerinde yüzde 50, hazırlık ve sunum ürünlerinde yüzde 25 ve ev tekstilinde yüzde 25'e varan indirimleriyle alışveriş tutkunlarına hitap etmeye devam ediyor.

Ramazan hazırlıklarını sürdürenler, aynı zamanda Trendyol'un Ramazanda İyilik Vakti hareketi ile ihtiyaç sahiplerine de destek olabiliyor. Harekete özel hazırlanan gıda paketlerini satın alarak yardımda bulunulurken, bağışlanan paketler, Türk Kızılay iş birliğinde Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.