Trendyol 6-7-8 Büyük Ekim fırsatları | Trendyol Büyük Ekim indirimleri

Türkiye'nin online alışverişte en çok kullanılan internet sitelerinden olan Trendyol, her ay sunduğu büyük indirimlere Ekim ayında da devam ediyor. 6-7-8 Ekim arasında olacak indirimlere "Büyük Ekim" adı verilmiş. 3 gün boyunca devam edecek olan indirimlerde birçok farklı kategoriye ait ürünler bulunuyor. İşte Büyük Ekim indirimleri...

6-7-8 BÜYÜK EKİM İNDİRİMLERİ

Trendyol'un 6-7-8 Ekim tarihleri arasında başlatacağı Büyük Ekim indirimlerinde, "Büyük Kış İndirimleri, Sportif Fırsatlar ve Teknoloji Harikaları" gibi farklı kategoriler bulunuyor.

6-7-8 Ekiml'de Trendyol Büyük Ekim Fırsatlarını Kaçırma! — Trendyol (@Trendyol) September 30, 2020

Kış aylarına girdiğimiz dönemde kış modasına uygun indirimler Trendyol'da 6-7-8 Ekim tarihleri arasında olacak. Spordan ve teknolojiden vazgeçemeyenler içinde Büyük Ekim indirimlerinde birçok fırsat bulunacak.

Küçük ev aletleri, evin havasını değiştiren mobilyalar ve oyun severlere özel birçok kampanya ve indirimde 6-7-8 Ekim tarihleri arasında mevcut olacak.

Kozmetik, süpermarket, çanta, ayakkabı, pet shop, aksesuar, yapı market, anne ve bebek gibi farklı kategorilerde de indirimler sizleri bekliyor.

TRENDYOL BÜYÜK EKİM YÜKLE KAZAN KAMPANYASI

Trendyol, Büyük Ekim indirimleriyle birlikte bir kampanya daha sunuyor. Yükle Kazan kampanyasında 5 Ekim saat 12.00'a kadar Trendyol Cüzdan Hesabına para yükleyen kullanıcılar, 6-7-8 Ekim tarihlerindeki indirimlerde ekstra 100 TL kazanıyor.

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