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  3. Trendyol 6-7-8 Büyük Ekim fırsatları | Trendyol Büyük Ekim indirimleri

Trendyol 6-7-8 Büyük Ekim fırsatları | Trendyol Büyük Ekim indirimleri

Online alışveriş sitelerinin en popülerinden birisi olan Trendyol, bu Ekim ayında da "Büyük Ekim" fırsatlarıyla, kullanıcılarına oldukça büyük indirimler sunuyor.

Türkiye'nin online alışverişte en çok kullanılan internet sitelerinden olan Trendyol, her ay sunduğu büyük indirimlere Ekim ayında da devam ediyor. 6-7-8 Ekim arasında olacak indirimlere "Büyük Ekim" adı verilmiş. 3 gün boyunca devam edecek olan indirimlerde birçok farklı kategoriye ait ürünler bulunuyor. İşte Büyük Ekim indirimleri...

6-7-8 BÜYÜK EKİM İNDİRİMLERİ

Trendyol'un 6-7-8 Ekim tarihleri arasında başlatacağı Büyük Ekim indirimlerinde, "Büyük Kış İndirimleri, Sportif Fırsatlar ve Teknoloji Harikaları" gibi farklı kategoriler bulunuyor. 

 

 

İNDİRİMLERİN ANA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Trendyol 6-7-8 Büyük Ekim fırsatları | Trendyol Büyük Ekim indirimleri

Kış aylarına girdiğimiz dönemde kış modasına uygun indirimler Trendyol'da 6-7-8 Ekim tarihleri arasında olacak. Spordan ve teknolojiden vazgeçemeyenler içinde Büyük Ekim indirimlerinde birçok fırsat bulunacak. 

Trendyol 6-7-8 Büyük Ekim fırsatları | Trendyol Büyük Ekim indirimleri

Küçük ev aletleri, evin havasını değiştiren mobilyalar ve oyun severlere özel birçok kampanya ve indirimde 6-7-8 Ekim tarihleri arasında mevcut olacak. 

Trendyol 6-7-8 Büyük Ekim fırsatları | Trendyol Büyük Ekim indirimleri

Kozmetik, süpermarket, çanta, ayakkabı, pet shop, aksesuar, yapı market, anne ve bebek gibi farklı kategorilerde de indirimler sizleri bekliyor.

Trendyol 6-7-8 Büyük Ekim fırsatları | Trendyol Büyük Ekim indirimleri

TRENDYOL BÜYÜK EKİM YÜKLE KAZAN KAMPANYASI

Trendyol, Büyük Ekim indirimleriyle birlikte bir kampanya daha sunuyor. Yükle Kazan kampanyasında 5 Ekim saat 12.00'a kadar Trendyol Cüzdan Hesabına para yükleyen kullanıcılar, 6-7-8 Ekim tarihlerindeki indirimlerde ekstra 100 TL kazanıyor. 

NASIL YÜKLEME YAPABİLİRİM?

Trendyol 6-7-8 Büyük Ekim fırsatları | Trendyol Büyük Ekim indirimleri

KAMPANYA KOŞULLARI

Trendyol 6-7-8 Büyük Ekim fırsatları | Trendyol Büyük Ekim indirimleri

 

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