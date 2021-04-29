Trendyol CEO'su Demet Mutlu ile eşi Evren Üçok tek celsede boşandı!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu eşi Evren Üçok ile evliliğini sessiz sedasız bitirdi. Mutlu ile Üçok'un evliliğini tek celsede bitirdiğini ifade eden Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Demet Mutlu ile Evren Üçok'un, hayat ortaklıklarını bitirse de, dost olarak kalabildiklerini ve iş ortaklıklarına devam ettiklerini öğrendim" ifadelerini kullandı.

"TATSIZ BİR HABERİM VAR!"

Bülent Cankurt Sabah Gazetesi'nde yayınladığı yazısında, "Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'un kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu ile hem hayat hem de iş ortağı olan Evren Üçok'la ilgili maalesef tatsız bir haberim var!" dedi. Yazısına devam eden Cankurt, "Mart 2010'da açtığı Trenyol'u ilk 16 ayda değeri 150 milyon dolar olan bir şirket haline getiren, 2018 yılında yüzde 75'ini, Çin merkezli alışveriş devi Alibaba'ya 728 milyon dolara satan Demet Mutlu ile eşi Evren Üçok, iş hayatlarındaki başarılarını özel hayatlarında gösteremedi! Geçen yıl çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığına dair duyumlar almış, inanmamıştım." diye kaydetti.

Mutlu ile Üçok ikilisinin tek celsede boşandığını yazan Cankurt, "Maalesef doğruymuş. Üstelik Demet Mutlu ile Evren Üçok, gözlerden uzakta yaşadıkları evliliklerini, sessiz sedasız bitirmiş. Evet, yanlış okumadınız… Anlaşmalı olarak tek celsede boşanmışlar. Geçen Haziran'da 1.8 milyar dolara ABD'li Zynga'ya satılan ve Türkiye'nin ilk 'Unicorn'u olan Peak Games'in de melek yatırımcıları olan Demet Mutlu ile Evren Üçok'un, hayat ortaklıklarını bitirse de, dost olarak kalabildiklerini ve iş ortaklıklarına devam ettiklerini öğrendim." ifadelerini kullandı.