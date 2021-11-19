Son yıllarda online alışverişlerin oldukça popüler hale gelmesiyle internetten yapılan satışlar artmış durumda. Black Friday gibi kampanyalar da bu alışveriş çılgınlığı üst boyuta taşıyor. Tüm dünyada yapılan indirim kampanyaları Türkiye'de gerçekleşiyor. Mağazalardan günler öncesinden indirimlere başlarken internet üzerinden indirim çılgınlığı yaşanıyor. Ülkemizin en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol da bu dönemde indirim kampanyaları düzenliyor. Bu bağlamda, Trendyol efsane günler ne zaman? Trendyol efsane kasım indirimleri başladı mı? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

TRENDYOL EFSANE GÜNLER NE ZAMAN?

Black Friday indirimlerini bekleyen alışveriş tutkunları bu yıl da soluğu Trendyol'da alıyor. Yeni bir cep telefonu almak isteyenler teknoloji indirimlerine, kedi ve köpeklerine mama almak isteyenler pet shop ürünlerine, kış ayları için mont almak isteyenler ise giyim ürünlerine gelecek indirimlere dikkat kesilmiş durumda.

Trendyol Efsane Günler kapsamındaki indirimler 23 Kasım 2021 tarihinde saat 00.00'da başlayacak. İndirim 26 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar devam edecek. Black Friday indirimleri boyunca cep telefonundan tablete, beyaz eşyadan mobilyaya, kıyafetten bisiklete yüzbinlerce ürün Trendyol indirimlerinde müşterilere sunulacak.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Bu yıl Black Friday 26 Kasım 2021 Cuma gününe denk geliyor. Birçok alışveriş firması ilgili hafta boyunca indirim kampanyaları gerçekleştirecekler.

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe Black Friday denir. Kara Cuma günü 1932 yılından bu güne Noel'in alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Çok erken saatte açılan mağazalar, geç saatte kapanırlar. Beklenmeyecek derecede fazla satış gerçekleştirilir.

BLACK FRİDAY NEDİR, BLACK FRIDAY İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

Tarihte ilk olarak 1961 yılında bu alışveriş gününden Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günün olma sebebi ise Philadelphia'da alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklardır. Son yıllarda bu durum hem vatandaşlara hem de mağazalara olumlu biçimde yansımaktadır. ABD'deki Walmart gibi ünlü mağazalar her sene kapılarını müşterilerine daha erken açmakta ve işçilerin mesaileri daha yoğun geçmektedir.