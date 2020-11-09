Türkiye'de internetten alışveriş yapmak isteyenlerin tercih ettiği online alışveriş sitesi Trendyol'un milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Her geçen gün bilinirliğini daha da arttıran Trendyol'da, en çok merak edilen konular arasında kapıda ödeme var mı? sorusu da yer alıyor. Kartla ödeme yapmak istemeyen kullanıcıların, alınan ürünlerin teslimi sırasında ödemeye başvurduğu sistem olan kapıda ödeme, birçok alışveriş sitesinde bulunuyor. Peki, Trendyol kapıda ödeme var mı 2020?

TRENDYOL KAPIDA ÖDEME VAR MI?

Şu sıralar Kasım indirimlerinin devam ettiği Trendyol'da müşterilerin merak ettiği kapıda ödeme var mı sorusunu cevapladık. Milyonlarca müşteri ağına sahip olan Trendyol'da kapıda ödeme seçeneği mevcut değildir. Trendyol'dan yapılan alışverişlerde yalnızca kredi kartı ve ya banka kartı ile ödeme seçenekleri bulunuyor. Trendyol, kartla ödemelerde kart bilgilerinin çalınmaması için güvenliği t3D Secure sistemi ile sağlıyor.

KAPIDA ÖDEME NEDİR?

Kapıda ödeme, tüketicinin bir kargo şirketi aracılığıyla ürün kendisine ulaştığında ödeme yapması anlamına gelir. Ödemeler çoğu zaman nakit yapılmakla beraber kredi kartıyla ödeme alan kargo şirketleri de vardır. Gelişen teknolojiyle birlikte dijital bir imzanın ardından ürün teslim edilir.