Trendyol protestosu ardından, Farplas Otomotiv çalışanları da düdük çaldı! "Ekmeği için direnen Farplas çalışanları"

Geçtiğimiz günlerde Trendyol Express çalışanlarının protestosu sonuç bulmuş, firma emekçilerine istedikleri oranda zam gerçekleştirmişti. Bunun ardından haklarını aramak için eyleme geçen çalışanlar, iş verenlerinden haklarını istemeye devam ediyor. Son olarak, Farplas Otomotiv şirketi çalışanları, ücret artışıyla ilgili yaptıkları eylem gerekçesiyle işten çıkarılınca, fabrikada işçi isyanı çıktı.

"EKMEĞİ İÇİN DİRENEN"

Sosyal medya platformları üzerinde sesleri duyurmak için çaba gösteren Farplas Otomotiv çalışanları, "Farplas işçisi yalnız değildir" etiketiyle, sorunlarını gündeme taşımayı başardılar. Tek istekleri ise, ekmeklerinden olmamaları. "Ekmeği için direnen Farplas çalışanlarıyız, kimseye zararımız yok" diyen emekçiler, sosyal medya kullanıcılarından destek istiyor.