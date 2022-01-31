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  3. Trendyol protestosu ardından, Farplas Otomotiv çalışanları da düdük çaldı! "Ekmeği için direnen Farplas çalışanları"

Trendyol protestosu ardından, Farplas Otomotiv çalışanları da düdük çaldı! "Ekmeği için direnen Farplas çalışanları"

Farplas Otomotiv çalışanları ücret artışıyla ilgili yaptıkları eylemler gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bu durum karşısında tepkilerini gösteren emekçiler, fabrikada eylem başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Trendyol Express çalışanlarının protestosu sonuç bulmuş, firma emekçilerine istedikleri oranda zam gerçekleştirmişti. Bunun ardından haklarını aramak için eyleme geçen çalışanlar, iş verenlerinden haklarını istemeye devam ediyor. Son olarak, Farplas Otomotiv şirketi çalışanları, ücret artışıyla ilgili yaptıkları eylem gerekçesiyle işten çıkarılınca, fabrikada işçi isyanı çıktı.

Trendyol protestosu ardından, Farplas Otomotiv çalışanları da düdük çaldı! Ekmeği için direnen Farplas çalışanları

"EKMEĞİ İÇİN DİRENEN"

Sosyal medya platformları üzerinde sesleri duyurmak için çaba gösteren Farplas Otomotiv çalışanları, "Farplas işçisi yalnız değildir" etiketiyle, sorunlarını gündeme taşımayı başardılar. Tek istekleri ise, ekmeklerinden olmamaları. "Ekmeği için direnen Farplas çalışanlarıyız, kimseye zararımız yok" diyen emekçiler, sosyal medya kullanıcılarından destek istiyor.

Trendyol protestosu ardından, Farplas Otomotiv çalışanları da düdük çaldı! Ekmeği için direnen Farplas çalışanlarıTrendyol protestosu ardından, Farplas Otomotiv çalışanları da düdük çaldı! Ekmeği için direnen Farplas çalışanları

 

Büşra Mercimek
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