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  3. Trendyol Ramazan kolisi (paketi) fiyatı ne kadar, kaç TL 2021? Trendyol Migros, A-101, ŞOK, BİM Ramazan paketi fiyatı

Trendyol Ramazan kolisi (paketi) fiyatı ne kadar, kaç TL 2021? Trendyol Migros, A-101, ŞOK, BİM Ramazan paketi fiyatı

Milyonlarca ürünün satıldığı ticaret platformu Trendyol'da Ramazan ayına günler kala içerisinde çok sayıda erzakın yer aldığı Ramazan kolilerine (paketleri) ilgiyi artırdı. Peki Trendyol Ramazan kolisi (paketi) fiyatı ne kadar 2021? İşte Trendyol Migros, A-101, ŞOK, BİM Ramazan paketi fiyatı

Trendyol Ramazan kolisi (paketi) fiyatı ne kadar, kaç TL 2021? Trendyol Migros, A-101, ŞOK, BİM Ramazan paketi fiyatı

On bir ayın sultanı Ramazan ayına günler kala birçok marketin içerisinde çok sayıda temel gıda ürününü barındırdığı Ramazan kolileri (paketleri) satışa çıktı. Fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırmalarda bulunuyorlar.

TRENDYOL RAMAZAN KOLİSİ (PAKETİ) FİYATI NE KADAR 2021, KAÇ ?

Trendyol'da Ramazan kolisi fiyatları 59 TL'den başlıyor, 750 TL'ye kadar içeriğine göre fiyatı değişebiliyor.

Trendyol'da satılan Ramazan kolilerinin içeriği ve fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.

TRENDYOL MİGROS, A-101, ŞOK, BİM RAMAZAN PAKETİ FİYATI

Trendyol'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre içerisinde 31 ürün bulunan Migros Ramazan Kolisi 255,65 TL'den satılıyor.

Trendyol Ramazan kolisi (paketi) fiyatı ne kadar 2021? Trendyol Migros, A-101, ŞOK, BİM Ramazan paketi fiyatı

Trendyol Ramazan kolisi (paketi) fiyatı ne kadar 2021? Trendyol Migros, A-101, ŞOK, BİM Ramazan paketi fiyatı

ŞOK Market'in Ramazan kolisinin fiyatı ise 69,95 TL'dir, ancak bu koli şuanda Trendyol üzerinden satışa sunulmamıştır.

BİM ve A -101'in Ramazan kolisi henüz satışa sunulmamıştır.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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