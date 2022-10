Türkiye'nin büyüyen önemli markaları arasında yer alan Trendyol, günden güne satıcı sayısını artırıyor. Bu kapsamda Trendyol üzerinden ürünlerini satmak isteyen işyeri sahipleri yapması gerekenleri araştırıyor. Bizlerde bu doğrultuda en çok araştırılan Trendyol'da satıcı olmak için gerekenler neler, satıcı nasıl olunur? Trendyol vergi mükellefi olmadan satış yapmak mümkün mü? sorularının cevaplarını araştırıyor.

TRENDYOL'DA SATICI OLMAK İÇİN GEREKEN NELER?

Trendyol'da satıcı olmak veya mağaza açmak için anonim, limited veya şahıs şirket tipinde bir kuruluşunuzun olması gerekiyor. Daha sonra ise Trendyol'un internet sitesine girdikten sonra "Trendyol'da Satış Yap" butonu ile web sitesi üzerinden "Satıcı Başvuru Formu"na giriniz ve sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurun. İstenen aşamaları tamamladıktan sonra Cari açılışını takip eden 10 iş günü içerisinde ıslak imzalı sözleşmenin aslını ve imza beyannamesinin/sirküsünün fotokopisini kargo ile gönderiniz. (Adres ve takip etmeniz gereken adımlar sistem üzerinden indireceğiniz sözleşmenin ilk sayfasında yer almaktadır.)

Haberin Devamı

Sözleşmeye verdiğiniz dijital onayı takip eden 10 iş günü içinde ıslak imzalı sözleşmenin aslını ve imza beyannamesinin/ sirküsünün fotokopisini kargo ile göndermeniz gerekmektedir. Sözleşme mavi ya da siyah renk mürekkepli kalemle doldurulmalıdır. Sözleşme çıktısı boş A4 kağıdına alınmalıdır. Sözleşmeyi kargo ile yollayınız.

TRENDYOL'DA NASIL SATICI OLUNUR?

Trendyol'da satıcı olmak için yapmanız gereken, internet sitesine girmek ve "Trendyol'da Satış Yap" butonuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekranda “Trendyol Pazaryerine Başvur” yazan kısmı seçin ve devam edin. Akabinde aşağıdaki alanları eksiksiz olarak doldurun.

Adınız - Soyadınız: Şirket yetkilisinin ad ve soyad bilgisini giriniz.

E-posta Adresiniz: Başvuru sürecinizle ilgili bilgilendirmeleri almak ve işlem yapmak istediğiniz e-posta adresini giriniz. Şirket Türü: Şirket türünüzü belirtiniz.

Cep Telefonunuz: Başvuru sürecinizle ilgili aramaları almak istediğiniz cep telefonu bilgisini giriniz. Satış Yapacağınız Kategori: Satış yapmak istediğiniz ana kategoriyi seçiniz. TCKN / VKN: Seçtiğiniz şirket türüne göre şahıs şirketiyseniz TCKN, limited veya anonim şirketseniz VKN girmeniz beklenir. İl - İlçe: Faaliyet gösterdiğiniz il-ilçe bilgilerini giriniz. Referans Kodu: (Var ise) Başvuru referans kodunuzu giriniz ve "Devam Et" butonuna tıklayınız. Daha sonra SMS onayını tamamlayınız.

İşlem tamamlandığında satıcı panelinden "Şifre Oluşturma" sayfasına yönlendirileceksiniz. Aynı zamanda telefonunuza da bir SMS iletilecek.

Satıcı panelinize otomatik giriş yaptıktan sonra bilgi ve belge girişi tamamlama adımında şirket, operasyon ve iletişim bilgilerinizi girmeli ve sözleşmeyi onaylamalısınız. (Girdiğiniz bilgilerin eksiksiz ve doğru olması sürecinizin hızlı ilerlemesi için çok önemlidir.) Sizden istenen aşağıdaki bilgileri doldurup devam edin.

Mağaza Adı: Trendyol.com’da müşterilere gösterilecek satıcı adınızı ekleyiniz.

Şirket Türü, TKN / TCKN ve Vergi Dairesi bilgileri otomatik dolu olarak gelecektir.

Kep Adresi: Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistemdir.

Fatura Türü: Fatura türünüzü belirtiniz. (Kağıt Fatura veya E-Arşiv Fatura)

Mersis No: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin kısaltılmış halidir. MERSİS numaranızı giriniz. (Mevzuat kapsamında MERSİS numarası alma yükümlülüğünüz olması halinde MERSİS numaranızı sisteme girmeniz gereklidir.)

IBAN Numarası: Trendyol satışlarınıza ait ödemelerinizin yapılmasını istediğiniz şirketinize (şahıs/limited/anonim) ait IBAN bilgisini girmelisiniz. Ödemelerinizin sorunsuz tamamlanması adına, IBAN numarasında kayıtlı olan isimle şirket ticari ünvanının aynı olması gerekmektedir. "Kaydet & Devam Et" butonuna tıklayınız.

NOT: “Kep Adresi” ve “Mersis No” bilgileri şahıs şirketleri için zorunlu değildir.

Operasyon Bilgileri

Kargo Şirketi: Çalışmak istediğiniz kargo şirketini belirtiniz. Kargo fiyatlarını görmek için "Satıcının Ödeyeceği Kargo Ücretleri" butonuna tıklayabilirsiniz.

Şiparişin Kargoya Teslim süresi: Siparişin kargoya teslim süresi otomatik olarak “2 gün/48 Saat” seçili gelir. Teslim süresi değişim talebiniz için satıcı paneli üzerinden “Destek” butonunu kullanarak bildirim açabilirsiniz.

ADRES BİLGİLERİ

Fatura Adresi (İl, İlçe, Adres): Müşteriye keseceğiniz fatura üzerinde yer alacak adresinizi giriniz. İade Depo Adresi: Müşterilerimizin iade için ürünleri göndereceği adresi giriniz. (Gireceğiniz adres, fatura adresiniz ile aynı değilse "Fatura adresim ile farklı" seçeneğini işaretleyerek yeni adresi girebilirsiniz.)

Sevkiyat Depo Adresi: Siparişlerinizin müşteriye hangi adresten gönderileceğini giriniz. (Gireceğiniz adres, fatura adresiniz ile aynı değilse "Fatura adresim ile farklı" seçeneğini işaretleyerek yeni adresi girebilirsiniz.) İletişim Bilgileri

Finans Sorumlusu (Adı Soyadı, E-Mail Adresi, Telefon Numarası): Ödeme, muhasebe, mutabakat ile ilgili konularda iletişime geçmemizi istediğiniz kişi bilgilerini giriniz.

Müşteri Hizmetleri ve Operasyon Sorumlusu (Adı Soyadı, E-Mail Adresi, Telefon Numarası): Müşteri talepleri, sipariş, iade gibi konularda iletişime geçmemizi istediğiniz kişi bilgilerini giriniz. Girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan eminseniz «Kaydet & Devam Et» butonuna tıklayın.

SÖZLEŞME ONAYI

"Satıcı Sözleşmesini İndir ve Oku" butonuna tıklayarak sözleşmeyi inceleyebilirsiniz. Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan indirme butonuna tıklayarak sözleşmeyi indirebilirsiniz. Sözleşme Onayı sayfasında bulunan onay kutularını işaretledikten sonra "Başvuruyu Tamamla" butonuna tıklayabilirsiniz. Başvuruyu tamamladıktan sonra onay mesajını ekranda görebilirsiniz.

a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.

b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.

c. Kaşenizde şirket ticari ünvanı ve VKN yer almalıdır.

d. VKN'niz ortaklığa ait olmalıdır. Aksi durumda kaşe kullanılmamalı, tüm ortakların el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad, TCKN ve ıslak imza bilgileri yazılmalıdır.

e. Ortaklık sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.

7) Kollektif şirketiyseniz:

a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.

b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.

c. Kaşenizde şirket ticari ünvanı, VKN ve şirketin kollektif şirket olduğuna dair bir bilgi yer almalıdır.

d. Kollektif esas sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.

TRENDYOL VERGİ MÜKELLEFİ OLMADAN SATIŞ YAPMAK MÜMKÜN MÜ

Trendyol satıcısı olmak istiyorsanız, vergi mükellefi olmanız şarttır. Vergi mükellefi olmadan satış yapamazsınız. Girmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğundan eminseniz «Kaydet & Devam Et» butonuna tıklayın.

SÖZLEŞME ONAYI

"Satıcı Sözleşmesini İndir ve Oku" butonuna tıklayarak sözleşmeyi inceleyebilirsiniz. Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan indirme butonuna tıklayarak sözleşmeyi indirebilirsiniz. Sözleşme Onayı sayfasında bulunan onay kutularını işaretledikten sonra "Başvuruyu Tamamla" butonuna tıklayabilirsiniz.

Başvuruyu tamamladıktan sonra onay mesajını ekranda görebilirsiniz.

a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.

b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.

c. Kaşenizde şirket ticari ünvanı ve VKN yer almalıdır.

d. VKN'niz ortaklığa ait olmalıdır. Aksi durumda kaşe kullanılmamalı, tüm ortakların el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad, TCKN ve ıslak imza bilgileri yazılmalıdır.

e. Ortaklık sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.

7) Kollektif şirketiyseniz:

a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.

b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.

c. Kaşenizde şirket ticari ünvanı, VKN ve şirketin kollektif şirket olduğuna dair bir bilgi yer almalıdır.

d. Kollektif esas sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.

TRENDYOL VERGİ MÜKELLEFİ OLMADAN SATIŞ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

Trendyol satıcısı olmak istiyorsanız, vergi mükellefi olmanız şarttır. Vergi mükellefi olmadan satış yapamazsınız.