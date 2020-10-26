Trendyol'dan bir yenilik daha: Yemek siparişi

Türkiye'deki online alışverişin önde gelen isimlerinden olan Trendyol, geçtiğimiz ağustos ayında online market uygulaması olan Hızlı Marketi devreye sokarak kullanıcılarına yeni tip kopronavirüs döneminde dışarı çıkmadan süpermarket alışverişi yapma imkanı sunmuştu. Bazı medya kuruluşlarında yer alan habere göre Hızlı Market'in ardından Trendyol bu kez de yemek siparişi işine adım atıyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında ülkemizdeki e-ticaret pazarının önemli oyuncularından olan Trendyol'un online market özelliği Hızlı Market'i kullanıma açtığını sizlere aktarmıştık. Bugün ise yeni bir haber ile karşımıza çıkan Trendyol, online marketin ardından yemek siparişi işine adım atıyor.

"TRENDYOL YEMEK AÇILDI!"

Trendyol'un Android uygulamasında, üst kısımda yer alan "Trendyol Yemek Açıldı!" yazısıkullanıcıları heyecanlandırsa da şu an için yemek siparişi ekranına giriş yapılamıyor. Trendyol'un yemek siparişi özelliğinin henüz iOS uygulaması veya web üzerinde görünmemekle birlikte yalnızca Android uygulamasında yer alması, kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Android uygulamasının üst kısmında yer alan görselde siparişlerin 30 dakika içinde teslim edileceği ve 30 TL üzeri ilk 3 siparişte yüzde 30 oranında indirim uygulanacağı da belirtildi. Şu an test sürecinde olan yemek siparişi özelliğinin kısa zaman sonra tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Şu an için sistemin detayları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.