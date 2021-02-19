Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, "2020’de büyük çoğunluğu KOBİ olan 98 bin işletme ve 1,1 milyon bireysel satıcı Trendyol’da 347 milyon adet ürün sattı. Esnaf ve KOBİ'lerimizi dijitalleştirerek, onları daha çok müşteriye ulaştırıyoruz ve işlerini büyütüyoruz. Yerli üretimi ve üreticileri destekliyoruz. Böylece ülke ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına önemli katkı sağlıyoruz” dedi.

Türkiye'de doğan ve 10. yılında dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri haline gelen Trendyol, bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen “Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Trendyol milyonlarca müşterinin ihtiyaçlarını karşıladığı bir e-ticaret platformu olmanın ötesinde, işletmelerin ticaretlerini dijitalde sürdürdüğü büyük bir pazaryeri. Platformumuz sayesinde bizimle çalışan işletme ve satıcıların Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilere ulaşmasını sağlıyoruz. Üretimi, üreticiyi, esnaf ve KOBİ'yi destekliyor ve istihdama katkı sağlıyoruz. Ayrıca tüm ödemeleri dijital yöntemlerle alarak kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırıyoruz” dedi.

Mutlu, "Pandemi döneminde, platformumuzda satış yapan işletmelerin ve ihtiyaçlarını karşılayan müşterilerin artmasıyla Türkiye ekonomisine pozitif etkimiz daha da arttı. 2020’de, büyük çoğunluğu KOBİ olan 98 bin işletmemiz ve 1,1 milyon bireysel satıcımız platformumuz üzerinden 347 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi" diye ekledi.

Trendyol’un 2020’de istihdam etkisi 1,1 milyon kişi, 2023’te 2,4 milyon

Mutlu şöyle devam etti: “Platformumuzda yer alan 98 bin satıcının 97 bini mikro işletme ve KOBİ, 1.205’i ise büyük işletmeler. Satıcılarımız Trendyol’dan gelen siparişleri karşılamak için 360 bin kişiyi istihdam ediyor. Bununla birlikte platformumuzda gerçekleşen satışlar ürün imalatı, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri ve dijital pazarlama gibi birçok sektörü harekete geçiriyor. Trendyol bu yolla 708 bin kişilik dolaylı istihdam sağlıyor. 98 bin satıcımız ve bu dolaylı istihdam ile birlikte Türkiye ekonomisine toplam 1,1 milyon kişilik ek istihdam katkısı yapıyoruz. PAL, istihdam etkimizin 2023’te 2,4 milyon kişiye ulaşmasını öngörüyor.”

Satıcıların %90’ı cirosunu, %82’si istihdamını artırdı

Araştırma kapsamında yapılan satıcı anketlerinden çıkan sonuçları da paylaşan Mutlu, Trendyol ile çalışmaya başladıktan sonra satıcıların %90'ının cirosunu, %82'sinin istihdamını artırdığını belirtti. Mutlu, şöyle devam etti "Anket sonucuna göre satıcılarımızın %87'si genel performansının olumlu etkilendiğini, %80'i tüketicisini ve pazarını daha iyi tanıdığını, %77'si müşteri deneyimini iyileştirecek aksiyonlar aldığını belirtiyor. Ayrıca Trendyol sayesinde Covid-19 etkisini de sınırlı hissettiğini belirten satıcı oranı da %77.”

Trendyol’daki satıcıların %98'i yerli şirketlerden oluşuyor

“Trendyol olarak yerli üretime çok önem veriyoruz. Satıcılarımızın %98'i yerli şirketlerden oluşuyor. Platformumuz üzerinden satılan ürünlerin %72'si Türkiye'de üretiliyor. 14 bin satıcı bizimle çalışmaya başladıktan sonra yeni bir ürünü Türkiye'de üretti veya ürettirdi.

Türk markalarının ve ürünlerinin global pazarlarda daha fazla yer alması ve e-ihracat önceliklerimiz arasında ve e-ihracat yapan işletme sayısını artırmak için çalışıyoruz” dedi.

Satıcılarımızın %43’ü üç büyük il dışından

Tüm satıcıların Trendyol üzerinden aynı büyük pazara ulaştığını vurgulayan Mutlu, “Üç büyük il dışındaki KOBİ’leri ve esnafı Türkiye'deki milyonlarca müşteriyle bir araya getirerek bölgesel kalkınmayı destekliyoruz. Özellikle Anadolu illeri pazaryerimizden her geçen gün daha fazla faydalanıyor. 2020’de üç büyük il dışındaki satıcı sayımız 42 bine ulaştı ve bu satıcılarımızın %93’ü Trendyol sayesinde yeni müşteri gruplarına ulaştıklarını ifade ediyorlar. Pazaryerimize katılan tüm satıcılarımızın büyümesi ve dijitalleşmesi için eğitim, pazarlama ve finansman desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

17 bin kadın girişimci Trendyol’da satışa başladı

“Kadınları ekonomide öne çıkarmanın sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Trendyol ekibinin %42'si kadınlardan oluşurken satıcılarımızda bu oran %54. Bu rakamlar %31 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Satıcılarımızda 600 bin kadın çalışıyor ve 194 bini Trendyol süreçleriyle ilgili işler yapıyor.

Trendyol’da satıcıların %25’i kadınlardan oluşuyor, Türkiye'de ise kadın işverenlerin oranı sadece %10. Trendyol olarak kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için teknoloji, pazarlama, finansman ve eğitim gücümüzle onlara destek oluyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı.

Ayrıca Trendyol’un ikinci el platformu Dolap’taki 1.1 milyon satıcıdan yaklaşık 400 bini ev hanımı ve Dolap üzerinden kullanmadıkları eşyaları satarak ev ekonomisine destek oluyorlar.

Böylece kadınlara ve ailelerine ekonomik ve sosyal fayda sağlıyoruz. Kadın girişimci ve kadın çalışan sayısını arttırmak için önümüzdeki dönemde de tüm olanaklarımızla çalışacağız.”

Trendyol olarak Ar-Ge’ye %28 pay ayırıyoruz

“Teknoloji yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Küresel rekabette öne çıkmak için Türkiye'nin kendi teknolojisini üretmesi gerekiyor. Biz de buna katkı sağlıyoruz. Trendyol olarak, operasyonel giderlerimiz içinde Ar-Ge'ye %28 pay ayırıyoruz. Ülkemizdeki parlak yeteneklere yeni teknolojiler geliştirme şansı sunarak onların ülkemizde kalmasını sağlıyoruz.

Trendyol olarak Türkiye’ye bugüne kadar 335 milyon dolar dış yatırım getirdik. Bu yatırımları dijital ekosistemin gelişmesi için kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz”

2020’de aktif müşteri sayımız 19,3 milyona ulaştı

“Trendyol’da moda, elektronik, ev ve mobilya, market, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürün çeşidi bulunuyor. Türkiye'nin her yerinden bu ürünlere platformumuz sayesinde ulaşılabiliyor. Müşterilerimiz fiyat ve satıcı kıyaslaması yaparak istediği ürünü seçebiliyor ve neredeyse tüm ihtiyaçlarını platformumuz üzerinden hızlı ve güvenli şekilde karşılayabiliyor.

Platformumuzda 2019 yılı içinde en az bir alışveriş yapan, yani aktif müşteri sayısı 9,2 milyon iken, 2020’de bu sayı 19,3 milyona ulaştı. 2020’nin son çeyreğinde günde ortalama 1,1 milyon paketi müşterilerimize ulaştırdık.”

Ülkemize sağladığımız pozitif etkiyi sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız

“Trendyol olarak, dijital ekosistemi kuvvetlendirmeyi, satıcılarımıza, ülkemize ve ekonomimize daha fazla değer katmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz” diyen Mutlu, “Esnaf ve KOBİ'lerimizi dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarını ve işlerini büyütmelerini sağlıyoruz. Bu yolla ülke ekonomimize ve istihdama katkıda bulunuyoruz. Türkiye'nin Trendyol'u olarak yatırımlarımızı sürdürerek, yeni uygulamalarımızla müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya ve satıcılarımızın e-ticaretle büyümelerini desteklemeye devam edeceğiz. Ülkemiz ve ekosistemimiz için ortaya çıkardığımız pozitif etkiyi sürdürmek ve daha da büyütmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.