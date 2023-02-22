Trevor Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trevor Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Trevor Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Trevor Clarke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Trevor Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trevor Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Trevor Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trevor Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trevor Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trevor Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trevor Clarke 26 Mart 1998 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Trevor Thomas Clarke şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trevor Clarke Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Trevor Clarke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Trevor Clarke'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Trevor Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trevor Clarke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Trevor Clarke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trevor Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Shamrock Rovers

29 Temmuz 2019 yılında Rotherham

9 Temmuz 2021 yılında Bristol Rovers

6 Ocak 2023 yılında Shamrock Rovers

30 Kasım 2023 yılında Bristol Rovers

Trevor Clarke kimdir

Trevor Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trevor Clarke şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Crumlin United, St. Kevin's Boys, Middlesbrough FC, Shamrock Rovers

Trevor Clarke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U17 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Trevor Clarke nereli

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