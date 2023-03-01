Trey Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trey Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Trey Turner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Trey Turner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.