Trey Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trey Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trey Turner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Trey Turner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Trey Turner 21 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Trey Turner Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Trey Turner'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Trey Turner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Trey Turner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic
Trey Turner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Trey Turner şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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