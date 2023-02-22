Triantafyllos Pasalidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Triantafyllos Pasalidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Triantafyllos Pasalidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Triantafyllos Pasalidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Triantafyllos Pasalidis 19 Temmuz 1996 tarihinde Kordelio şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Τριαντάφυλλος Πασαλίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Triantafyllos Pasalidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CONNECTION yapmaktadır. Triantafyllos Pasalidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Triantafyllos Pasalidis'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Triantafyllos Pasalidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Triantafyllos Pasalidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Triantafyllos Pasalidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Triantafyllos Pasalidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Eginiakos

1 Temmuz 2017 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2021 yılında OFI Girit

Triantafyllos Pasalidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Triantafyllos Pasalidis şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Triantafyllos Pasalidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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