Triantafyllos Tsapras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Triantafyllos Tsapras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Triantafyllos Tsapras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Triantafyllos Tsapras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Triantafyllos Tsapras 22 Ekim 2001 tarihinde Livadia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Τριαντάφυλλος Τσάπρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Triantafyllos Tsapras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Triantafyllos Tsapras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 1 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Triantafyllos Tsapras'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Triantafyllos Tsapras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Triantafyllos Tsapras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Triantafyllos Tsapras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Triantafyllos Tsapras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Levadiakos U20

1 Ekim 2019 yılında APO Levadiakos

Triantafyllos Tsapras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Triantafyllos Tsapras şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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