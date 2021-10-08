Triftong ne demek, TDK'ya göre Triftong kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Triftong ne demek? Triftong TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi triftong kelimesi. Peki triftong ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre triftong nedir, triftong kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Triftong kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Triftong kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TRİFTONG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Triftong kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Triftong kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre triftong kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üçüz ünlü

