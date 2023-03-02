Trilli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trilli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trilli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trilli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trilli 19 Mayıs 2003 tarihinde Ortigueira şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Pérez Campo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trilli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Trilli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Trilli'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Trilli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alvarotrilli_18?lang=es

Trilli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trilli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Trilli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trilli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Depor Juvenil A

1 Temmuz 2021 yılında Dep. La Coruña

Trilli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trilli şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Racing de Ferrol, SD San Tirso

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.