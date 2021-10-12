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Trilyon ne demek, TDK'ya göre Trilyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Trilyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Trilyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Trilyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Trilyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Trilyon ne demek, TDK'ya göre Trilyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Trilyon ne demek? Trilyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi trilyon kelimesi. Peki trilyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre trilyon nedir, trilyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TRİLYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Trilyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Trilyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre trilyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Milyar kere bin, 1.000.000.000.000
- Bu sayının adı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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