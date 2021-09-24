Tripoliçe Katliamı nedir, ne zaman yaşandı? Tripoliçe Katliamı nerede yapıldı, kaç kişi öldürüldü? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

TRİPOLİÇE KATLİAMI NEDİR, NE ZAMAN YAŞANDI?

Tripoliçe Katliamı, 23 Eylül 1821 günü Yunanların Osmanlı Devleti’ne karşı gerçekleştirdikleri Mora İsyanı sonucu ortaya çıkmıştır. İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Osmanlı’ya baskılarını fırsat bilen Yunanlar, 1821-1829 yıllarında Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanmak için mücadele vermiştir. Kısa süre içinde alevlenen ayaklanmalar, Avrupa’nın da desteğiyle hızlı bir şekilde yayıldı.

İsyan sürecinde Rum çeteler, Mora’nın sahil hattından iç bölgelere kadar tüm Müslüman köyleri bastı, erkekleri öldürürken, kadınlara da tecavüz etti. Rum din adamları ise bu eylemleri çan çalıp destekledi ve bölgedeki tüm Rumları ayaklanmaya teşvik etti.

Ardından Tripoliçe'de kendilerini Rumlardan korumaya çalışan Türk ve Yahudi halkı, açlığa daha fazla dayanamayıp teslim oldu. Katliamı yapan Rumlar ise yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmazken, kadınlara ve çocuklara öldürülmeden önce işkenceler yaptı.

TRİPOLİÇE KATLİAMI NEREDE YAPILDI, KAÇ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Yunanistan'ın Mora coğrafi bölgesine bağlı Arkadya ilinde bulunan, Mora ve Arkadya'nın merkezi olan şehir olan Tripoliçe'de katliam gerçekleşti. Katliamın kaç kişinin öldüğüne dair farklı rivayetlere yer verildi. İngiliz asker ve tarihçi Thomas Gordon, katledilen sivillerin sayısını 8.000 olarak tahmin ederken, 8.000 de Osmanlı askerinin öldürüldüğünü belirtti. J. M. Wagstaff ise 10.000 - 15.000 sivilin katledildiğini yazmıştır.

Yunan tarihi üzerinde uzman olan tarihçi ve yazar William St. Clair öldürülen sivillerin sayısının 10.000 üzerinde olduğunu belirtmiştir. Katledilenlerin içinde kadınların da olduğu görülmüştür. Yunan komutan Teodoros Kolokotronis ise anılarında 32.000 kişinin katledildiğini yazmış ve cesetlerin çokluğundan atının şehir duvarlarından saraya kadar toprağa basmadığını iddia etmekteydi. Tarihçiler, bu devrimler esnasında en az 20.000 Müslüman'ın katledildiğini tahmin etmektedir.