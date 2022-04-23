Troleybüs ne demek, TDK'ya göre Troleybüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Troleybüs ne demek? Troleybüs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi troleybüs kelimesi. Peki troleybüs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre troleybüs nedir, troleybüs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TROLEYBÜS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Troleybüs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Troleybüs kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre troleybüs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şehir içi yollarda, bir hava hattından elektrik akımı alarak çalışan otobüs, telli otobüs, boynuzlu

